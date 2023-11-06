Балицкий: началось строительство связывающей Ростов и Крым железной дороги

Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым, и будет проходить в том числе по территории ДНР и Запорожской области.
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