Калининградская область является «оккупированной Россией территорией», и в случае прямого военного конфликта с РФ Североатлантический альянс (НАТО) ликвидирует этот регион.
Генерал Скшипчак: НАТО ликвидирует Калининградскую область в случае войны с РФ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Идиот этот бывший генерал. Как только НАТО начнет ликвидацию Калининградской области, Россия приступит к ликвидации НАТО. Или этот пшек недоношенный думает, что НАТО будет делать то, что захочет, а Россия будет смотреть и "посыпать голову пеплом"? Хрен то там, любезнейший! Как только начнётся то, что фантазирует этот польскоговорящий примат, его фантазии тут же оборвутся физико-химическим явлением в виде светового излучения, ударной волны, проникающей радиации, сейсмо-взрывных волн, радиоактивного заражения местности, при чем эти ЯВЛЕНИЯ накроют всю территорию стран НАТО как до Атлантического океана, так и за ним. Думать надо, что говоришь, гнида польская, и базар фильтровать.
Ответить
1 д.
t
tatyanadavydkina
А потом Россия ликвидирует НАТО.
Ответить
1 д.
АндрейБорков
Не потом, а сразу после начала уничтожения НАТО Калининградской области. От Калининграда, Балтийска и пригородов еще может что то остаться, а вот от стран НАТО мало что останется вообще. Англии например не будет вовсе.
Ответить
1 д.
Свежие комментарии