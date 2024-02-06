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Генерал Скшипчак: НАТО ликвидирует Калининградскую область в случае войны с РФ

Генерал Скшипчак: НАТО ликвидирует Калининградскую область в случае войны с РФ

Калининградская область является «оккупированной Россией территорией», и в случае прямого военного конфликта с РФ Североатлантический альянс (НАТО) ликвидирует этот регион.

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Комментарии
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АндрейБорков
Идиот этот бывший генерал. Как только НАТО начнет ликвидацию Калининградской области, Россия приступит к ликвидации НАТО. Или этот пшек недоношенный думает, что НАТО будет делать то, что захочет, а Россия будет смотреть и &quot;посыпать голову пеплом&quot;? Хрен то там, любезнейший! Как только начнётся то, что фантазирует этот польскоговорящий примат, его фантазии тут же оборвутся физико-химическим явлением в виде светового излучения, ударной волны, проникающей радиации, сейсмо-взрывных волн, радиоактивного заражения местности, при чем эти ЯВЛЕНИЯ накроют всю территорию стран НАТО как до Атлантического океана, так и за ним. Думать надо, что говоришь, гнида польская, и базар фильтровать.
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1 д.
t
tatyanadavydkina
А потом Россия ликвидирует НАТО.
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1 д.
АндрейБорков
Не потом, а сразу после начала уничтожения НАТО Калининградской области. От Калининграда, Балтийска и пригородов еще может что то остаться, а вот от стран НАТО мало что останется вообще. Англии например не будет вовсе.
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1 д.

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