Генерал Скшипчак: НАТО ликвидирует Калининградскую область в случае войны с РФ

АндрейБорков

Идиот этот бывший генерал. Как только НАТО начнет ликвидацию Калининградской области, Россия приступит к ликвидации НАТО. Или этот пшек недоношенный думает, что НАТО будет делать то, что захочет, а Россия будет смотреть и "посыпать голову пеплом"? Хрен то там, любезнейший! Как только начнётся то, что фантазирует этот польскоговорящий примат, его фантазии тут же оборвутся физико-химическим явлением в виде светового излучения, ударной волны, проникающей радиации, сейсмо-взрывных волн, радиоактивного заражения местности, при чем эти ЯВЛЕНИЯ накроют всю территорию стран НАТО как до Атлантического океана, так и за ним. Думать надо, что говоришь, гнида польская, и базар фильтровать.