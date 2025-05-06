Армия Пакистана заявила о серии ракетных ударов со стороны ВВС Индии

Армия Индии заявила о проведении операции «Синдур». Пакистан в ответ «начал процесс возмездия». Отношения между странами обострились после теракта в Пахалгаме, совершенного 22 апреляИндия в ночь на 7 мая нанесла ракетные удары по пакистанским Котли, Бахвалпуру и Музаффарабаду.