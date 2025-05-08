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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Микель Артета: «Не думаю, что в Лиге чемпионов была команда лучше, чем «Арсенал». Мы заслужили большего против «ПСЖ»

Микель Артета: «Не думаю, что в Лиге чемпионов была команда лучше, чем «Арсенал». Мы заслужили большего против «ПСЖ»

Английский клуб проиграл «ПСЖ» (1:2, общий счет – 1:3) в полуфинале Лиги чемпионов. – Не думаю, что в этой Лиге чемпионов была команда лучше, чем «Арсенал», исходя из того, что я видел.

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