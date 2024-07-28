О чём мечтают таджики: откровения жителя кишлака

(нехреновые мечты у таджиков, и пенсии их старикам Россия плати, и семьи огромные мигрантов пристрой, и корми от пуза, а за какие такие заслуги таджики жить сладко в России хотят?) ============================================= По единодушному мнению жителей Таджикистана, единственным вариантом вырастить своих детей и внуков является возможность уехать гастарбайтерами в Россию.