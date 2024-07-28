(нехреновые мечты у таджиков, и пенсии их старикам Россия плати, и семьи огромные мигрантов пристрой, и корми от пуза, а за какие такие заслуги таджики жить сладко в России хотят?) ============================================= По единодушному мнению жителей Таджикистана, единственным вариантом вырастить своих детей и внуков является возможность уехать гастарбайтерами в Россию.
О чём мечтают таджики: откровения жителя кишлака
Комментарии
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ВА
Владимир Амосов
Нашим государственным руководителям не надо привечать руководителей бывших советских республик, которые не могут поднять экономику своих стран. Мигранты это позор горе-руководителей. Мы тогда имеем право менять руководство этих горе республик.
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12 час.
Диана Мальгинова
Вот туркмены к нам не едут. У них всё хорошо.
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10 час.
Valeri
Предлогаю тех кто так болеет за мигрантов из числа депутатов и чиновников отправить жить в кишлаки, чтоб очистить Россию. Без права возврата
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9 час.
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