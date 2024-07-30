ГИБДД прекращает регистрацию машин с незаконным газобалонным оборудованием (ГБО)

ГИБДД прекратит регистрацию автомобилей, использующих нелегальное газовое оборудование (СУГ). Напоминаем, что с 1 сентября 2023 года официально будет введена в действие новая версия перечня запрещенных неисправностей транспортных средств.
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