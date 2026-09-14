Два 25-летних бегуна скончались во время полумарафона Great North Run в Англии

Во время полумарафона Great North Run, проходившего 13 сентября в Англии, двое 25-летних бегунов скончались после того, как им стало плохо на дистанции.
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