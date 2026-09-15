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Царьград

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Университеты Италии выявили защитный эффект матчи для кишечника

Университеты Италии выявили защитный эффект матчи для кишечника

Ученые из Италии выяснили, что матча защищает кишечный барьер во время воспаления, особенно в сочетании с пробиотическими дрожжами.

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