В Астраханской области продолжают регистрировать гонконгский грипп

В Астрахани, по сравнению с прошлой неделей, на 15% снизилось число заболевших гриппом и ОРВИ. Согласно мониторингу регионального Роспотребнадзора, медики продолжают регистрировать вирусы гриппа A(H3N2) - гонконгский грипп.
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