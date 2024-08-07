Петербургский «Зенит» и «Кинопоиск» стали партнёрами

Умные устройства компании появятся на тренировочной базе клуба С сезона-2024/2025 в число партнёров «Зенита» вошёл «Кинопоиск», а умные устройства Яндекса теперь появятся на тренировочной базе команды и домашней арене.
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