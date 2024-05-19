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Аранго из «Реал Солт Лэйк» обошел Суареса в гонке бомбардиров МЛС – 13 голов против 11. Месси лидирует по «гол+пас» (10+9)

Форвард «Реал Солт Лэйк» сделал дубль в матче с «Колорадо Рэпидс» (5:3). Теперь на счету 29-летнего колумбийца 13 голов, и он обогнал Луиса Суареса («Интер Майами») и Кристиана Бентеке («Ди Си Юнайтед»), у которых по 11 мячей.

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