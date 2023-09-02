«Рвануло из-под сиденья»: Зловещие подробности о заминированном месте в самолёте Пригожина

Константин Не выгодно сознаваться. Ведь мочить по сортирам надо в тихую и не рассказывать об этом всему миру...

Алекс Сэм В принципе какая нафиг разница, что там взорвалось. Пригожина стёрли? Значит , что хотели сделать - сделали.