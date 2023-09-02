Неспешный разговор

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«Рвануло из-под сиденья»: Зловещие подробности о заминированном месте в самолёте Пригожина

«Рвануло из-под сиденья»: Зловещие подробности о заминированном месте в самолёте Пригожина

Наконец, представители СК РФ прервали своё пятидневное молчание с момента крушения бизнес-джета Embraer 135BJ Legacy 600 с Евгением Пригожиным на борту.

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Комментарии
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Константин
Не выгодно сознаваться. Ведь мочить по сортирам надо в тихую и не рассказывать об этом всему миру...
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1 час.
Алекс Сэм
В принципе какая нафиг разница, что там взорвалось. Пригожина стёрли? Значит , что хотели сделать - сделали.
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1 час.
Александр Симаков
Это для Вас нет никакой разницы. А для следствия, ФСБ и прочих ведомств очень какая разница.  От итогов расследования будут зависеть дальнейшие действия силовых ведомств.
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1 час.

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