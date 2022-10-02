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Ловим рыбу на чеснок: клюет так, что утащило удочку. Видео

Ловим рыбу на чеснок: клюет так, что утащило удочку. Видео

Рыбалка почти с любой наживкой дело непредсказуемое. Почти, потому что бывалые рыбаки знают небольшой секрет: на чеснок рыба идет так охотно, что иногда даже удочку с собой утягивает! Чеснок в принципе очень привлекателен для всей белой рыбы.

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