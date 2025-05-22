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Царьград

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Пошли протесты. Зеленский не планирует обмен своих десантников на русских военнопленных. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Пошли протесты. Зеленский не планирует обмен своих десантников на русских военнопленных. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Просроченному президенту Украины не нужна правда о принудительной мобилизации украинцев в ВСУ, а таких в плену большинство.

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