В Твери оштрафовали 12 водителей, лишенных права управления автомобилем

В период с 13 по 19 мая 2024 сотрудниками тверской Госавтоинспекции пресечено 12 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими, либо лишенными права управления С целью предупреждения ДТП и выявления водителей, не имеющих, либо лишенных права управления с 13 по 19 мая 2024 года сотрудниками Госавтоинспекции города Твери было проведено мероприятие, в ходе которого было выявлено 8 водителей не имеющих водительского удостоверения и 4 водителя, ранее лишенный права управления.