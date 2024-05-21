Тверьлайф - Нов...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Свежие комментарии

  • Oltaviro Oltaviro
    Ума нет, а деньги есть - пусть ставятМошенники обманом...
  • Мария Калинина
    Блогер,это значит безработный?Звездные разборки...
  • Александер
    Как обычно спящий и жопонюхающий канал убийцаВ массовом ДТП на...

В Твери оштрафовали 12 водителей, лишенных права управления автомобилем

В Твери оштрафовали 12 водителей, лишенных права управления автомобилем

В период с 13 по 19 мая 2024 сотрудниками тверской Госавтоинспекции пресечено 12 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими, либо лишенными права управления С целью предупреждения ДТП и выявления водителей, не имеющих, либо лишенных права управления с 13 по 19 мая 2024 года сотрудниками Госавтоинспекции города Твери было проведено мероприятие, в ходе которого было выявлено 8 водителей не имеющих водительского удостоверения и 4 водителя, ранее лишенный права управления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх