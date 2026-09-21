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Бизнес журнал. Урал

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Спокойно и малобюджетно: политолог о том, было ли место сенсации на выборах в Свердловской области

Спокойно и малобюджетно: политолог о том, было ли место сенсации на выборах в Свердловской области

Политологи в диалоге с нашей редакцией продолжают анализировать прошедшие выборы. Эксперт Андрей Русаков отметил, что выборы прошли спокойно и малобюджетно, без появления радикально новых лиц, а партийные списки возглавили известные политики.

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