В мэрии рассказали, как теперь будут меняться тарифы на тепло в Екатеринбурге

Екатеринбург переходит в единую ценовую зону теплоснабжения, ее также называют методом альткотельной – в таком случае тариф на отопление рассчитывается исходя из того, как если бы дом отапливался собственной котельной, включая затраты на топливо, амортизацию, и т.
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