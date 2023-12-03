В Новосибирске 3 декабря почтили память Неизвестного Солдата

Ежегодно 3 декабря вся страна чтит память воинов, павших за своё Отечество.Торжественная церемония, приуроченная ко Дню Неизвестного Солдата, состоялась у Вечного огня на мемориальном ансамбле "Монумент Славы" в Новосибирске.
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