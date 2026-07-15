Trump Wants ICE To Resume Traffic Stops After Deadly Encounter In Maine President Donald Trump declared Wednesday that Immigration and Customs Enforcement (ICE) should keep relying on traffic stops as a major enforcement tool, defending the practice after a string of deadly encounters involving immigration officers, including a recent fatal shooting of a Colombian illegal immigrant in Maine.
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