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Trump Wants ICE To Resume Traffic Stops After Deadly Encounter In Maine

Trump Wants ICE To Resume Traffic Stops After Deadly Encounter In Maine

Trump Wants ICE To Resume Traffic Stops After Deadly Encounter In Maine President Donald Trump declared Wednesday that Immigration and Customs Enforcement (ICE) should keep relying on traffic stops as a major enforcement tool, defending the practice after a string of deadly encounters involving immigration officers, including a recent fatal shooting of a Colombian illegal immigrant in Maine.

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