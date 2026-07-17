Наши устроили под Купянском бомбовый ад: «Двухсотые» укро-морпехи висят на деревьях 39-я ОБрМП ВСУ была разгромлена еще на подступах к «фортецi» ударами более 70 ФАБов с УМПК Похоже, у Сырского развилась конкретная купянская «биполярка».
Наши устроили под Купянском бомбовый ад: «Двухсотые» укро-морпехи висят на деревьях
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Юрий Ильинов
Фанера против НАТО: беспилотник «Молния-ПВО» открыл охоту на «Хорнеты» ВСУ Российские военные расширяют применение беспилотника-перехватчика «Молния-ПВО» для борьбы с воздушными целями. Уникальный аппарат собирают прямо на передовой из подручных материалов. Российские подразделения группировок войск «Запад» и «Центр» расширяют применение беспилотника-перехватчика «Молния-ПВО». Он предназначен для борьбы с низколетящими воздушными целями. Так, по данным Минобороны РФ, расчёт 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии уже уничтожил с помощью «Молнии-ПВО» ударные и разведывательные дроны Вооружённых сил Украины (ВСУ) самолётного типа на краснолиманском направлении. «В последние дни действительно участились налёты, количество БПЛА противника увеличилось, и, соответственно, летаем мы намного чаще. Очень много американских дронов по типу “Хорнет”, “Марсианин” и так далее», – сообщил командир отделения Кирилл Фролов. Главная особенность «Молнии-ПВО» заключается в её конструкции. Перехватчик собирают прямо в зоне боевых действий из фанеры, алюминия и проводов. При этом на полную подготовку техники требуется всего несколько минут. За счёт уменьшенных размеров аппарат стал быстрее и манёвреннее базовой версии. Для поражения цели используется компактная осколочно-фугасная боевая часть, а подрыв производится дистанционно, без необходимости таранить беспилотник. https://warpages.ru/wp-content/uploads/2026/07/boevaya_rab ota_operatorov_vojsk_bespilotnyh_sistem_na_krasnolimanskom.mp4 Расширение применения таких перехватчиков меняет способы прикрытия подразделений от воздушных угроз. Запросы на «Молнию-ПВО» поступают практически со всей линии боевого соприкосновения. Уникальный аппарат способен эффективно бороться как с гексакоптерами, так и с ударными беспилотниками самолётного типа. США скрыли цикл разработки и выпуска ЗРК Patriot,
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Юрий Ильинов
Высокоточный удар баллистики уничтожил в Киеве ангары с дронами АН-196 В ночь на четверг военные объекты и предприятия, работающие в интересах ВСУ, расположенные в столице Украины вновь подверглись атаке со стороны российских вооруженных сил. В социальных сетях появились записи запечатлевшие моменты работы американских зенитно-ракетных комплексов MIM-104 Patriot, переданных Украине западными партнерами. Судя по опубликованным кадрам, средства "земля-воздух", предназначенные для перехвата воздушных целей, опять били мимо. Согласно официальному заявлению Министерства обороны Российской Федерации, в ходе ночной операции применялось высокоточное оружие большой дальности, запускаемое с наземных пусковых установок. В ведомстве подчеркнули, что удар наносился исключительно по объектам военной инфраструктуры противника и предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Сообщается, что в результате атаки был нанесен значительный и подтвержденный ущерб производственным мощностям, задействованным в выпуске и логистическом обеспечении беспилотных летательных аппаратов. В частности, точному поражению подверглись цеха и складские помещения компании ПАО "Рапид", где на постоянной основе осуществлялась не только финальная сборка ударных БПЛА самолетного типа, но и централизованное хранение критически важных иностранных комплектующих, включая двигатели, системы наведения и связные модули, используемые для ремонта и модернизации дронов. Кроме того, ракетный удар пришелся по складским ангарам предприятия радиоэлектронной промышленности "Киев-1". На этой площадке велись работы по созданию и доводке тяжелых беспилотников дальней зоны действия АН-196 "Лютый", а также тактических разведывательных БПЛА "Лелека-100". Помимо готовой продукции, огнем уничтожены значительные запасы запасных частей, сенсоров и навигационного оборудования, предназначенных для последующего производства и восстановления дронов различных модификаций.
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