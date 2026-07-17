Наши устроили под Купянском бомбовый ад: «Двухсотые» укро-морпехи висят на деревьях

Юрий Ильинов

Фанера против НАТО: беспилотник «Молния-ПВО» открыл охоту на «Хорнеты» ВСУ Российские военные расширяют применение беспилотника-перехватчика «Молния-ПВО» для борьбы с воздушными целями. Уникальный аппарат собирают прямо на передовой из подручных материалов. Российские подразделения группировок войск «Запад» и «Центр» расширяют применение беспилотника-перехватчика «Молния-ПВО». Он предназначен для борьбы с низколетящими воздушными целями. Так, по данным Минобороны РФ, расчёт 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии уже уничтожил с помощью «Молнии-ПВО» ударные и разведывательные дроны Вооружённых сил Украины (ВСУ) самолётного типа на краснолиманском направлении. «В последние дни действительно участились налёты, количество БПЛА противника увеличилось, и, соответственно, летаем мы намного чаще. Очень много американских дронов по типу “Хорнет”, “Марсианин” и так далее», – сообщил командир отделения Кирилл Фролов. Главная особенность «Молнии-ПВО» заключается в её конструкции. Перехватчик собирают прямо в зоне боевых действий из фанеры, алюминия и проводов. При этом на полную подготовку техники требуется всего несколько минут. За счёт уменьшенных размеров аппарат стал быстрее и манёвреннее базовой версии. Для поражения цели используется компактная осколочно-фугасная боевая часть, а подрыв производится дистанционно, без необходимости таранить беспилотник. https://warpages.ru/wp-content/uploads/2026/07/boevaya_rab ota_operatorov_vojsk_bespilotnyh_sistem_na_krasnolimanskom.mp4 Расширение применения таких перехватчиков меняет способы прикрытия подразделений от воздушных угроз. Запросы на «Молнию-ПВО» поступают практически со всей линии боевого соприкосновения. Уникальный аппарат способен эффективно бороться как с гексакоптерами, так и с ударными беспилотниками самолётного типа. США скрыли цикл разработки и выпуска ЗРК Patriot,