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Citing civil rights violations, Massachusetts files charges against neo-Nazi group

Citing civil rights violations, Massachusetts files charges against neo-Nazi group

Massachusetts authorities on Friday filed civil charges against an avowed neo-Nazi group they say has engaged in "violent, threatening and intimidating conduct" against the LGBTQ+ community and immigrants.

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