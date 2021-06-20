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«…Родит — поумнеет»?

«…Родит — поумнеет»?

— Моя подруга рожать собралась. Она не замужем, и парень, отец ребенка, невнятный какой-то, — рассказывает знакомая.

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Lena Heidel
Решила рожать... Если исходить из того, что аборт - это убийство, то решение верное.
Lena Heidel
Но измениться ли она, вопрос сложный. Эта Света по-моему эгоистка, которая себе не отказывает в прихотях. Она представления не имеет, что ребёнок не только радость, но и работа. Долгая, кропотливая, без выходных. Но она сможет его сплавить на маму. Что очевидно и будет регулярно делать. Дай бог, чтобы рождение ребёнка её изменило. Мне верится в это,однако, с трудом.
Vera Dobryagina
Да никакой ответственности рождение ребёнка этой Свете не прибавит, в 25 лет не меняются. Конечно, матери сбагрит, и будет дальше транжирить. Скорее всего, цель у этой Светы будет вполне конкретная - найти дурика, который и её содержать будет, и за свет заплатит.
Angel ангел
Мама с бабушкой поддерживают? Родит и им подкинет.

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