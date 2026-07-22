В Кемеровской области - Кузбассе полицейские, общественники и байкеры научили подростков основам безопасности на дорогах

Прокопьевские полицейские совместно с членом Общественного совета при ОМВД России по г. Прокопьевску Олегом Анохиным провели увлекательное мероприятие для детей в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.
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