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Бренд «Король и Шут» перешел во владение вдовы Михаила Горшенева

Бренд «Король и Шут» перешел во владение вдовы Михаила Горшенева

Товарный знак группы зарегистрирован на имя Ольги Горшеневой. Ранее права принадлежали фонду «Памяти Горшка».

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