Де Минаур о Porsche на свадьбе с Болтер: «Единственное решение, которое она доверила мне принять »

Алекс де Минаур поделился фотографиями со свадьбы с Кэти Болтер . На снимках теннисисты уезжают после церемонии на Porsche 356.
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