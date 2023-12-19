Российские военные уничтожили радиолокационную станция ПВО "Пеликан"

commons.wikimedia.org/VictorAnyakin (CC BY-SA 4.0) Российские войска уничтожили радиолокационную станция ПВО "Пеликан", а также поразили склад боеприпасов 115-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии