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Российские военные уничтожили радиолокационную станция ПВО "Пеликан"

Российские военные уничтожили радиолокационную станция ПВО "Пеликан"

commons.wikimedia.org/VictorAnyakin (CC BY-SA 4.0) Российские войска уничтожили радиолокационную станция ПВО "Пеликан", а также поразили склад боеприпасов 115-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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