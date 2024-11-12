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Царьград

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Губернатор Курской области назвал сумму, которая потребуется на восстановление региона после вторжения боевиков ВСУ

Губернатор Курской области назвал сумму, которая потребуется на восстановление региона после вторжения боевиков ВСУ

Русское приграничье потеряло не только выращенный урожай зерновых, но и половину животноводческого поголовья скота.

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