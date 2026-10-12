Екатеринбург и китайский Иу станут городами-побратимами

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин и мэр китайского города Иу Вэнь Цзяньфэй договорились на встрече 12 октября о расширении сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и туристической сферах, а также о проработке установления побратимских отношений между Екатеринбургом и Иу.