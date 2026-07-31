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Мобильный трафик станет бесплатным для пользователей "Макса"

Мобильный трафик станет бесплатным для пользователей "Макса"

С 1 августа трафик не будет расходоваться у абонентов МТС, "МегаФона", "Билайна" и Т2 — звонки, сообщения, файлы бесплатно С 1 августа использование мессенджера "Макс" станет бесплатным для абонентов крупнейших мобильных операторов.

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