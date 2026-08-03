Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам

Страна и люди

Рособрнадзор предупредил 19 российских вузов о недопустимости невыполнения обязательных предписаний. В официальном канале в мессенджере «Макс» ведомство предложило принять меры по обеспечению соблюдения норм в рамках федерального госконтроля в сфере образования.