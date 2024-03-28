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Разгадываем секреты кетоза: преимущества кетогенной диеты для вашего здоровья

Разгадываем секреты кетоза: преимущества кетогенной диеты для вашего здоровья

Разгадываем секреты кетоза: преимущества кетогенной диеты для вашего здоровья Юлия ПономареваКето диета, или кетогенная диета, — это популярный метод питания, основанный на уменьшении потребления углеводов и увеличении потребления жиров.

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