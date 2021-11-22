Кейд Каннингем стал самым молодым игроком в истории «Пистонс», который оформил трипл-дабл

Разыгрывающий «Пистонс» Кейд Каннингем сделал трипл-дабл в матче с «Лейкерс» (116:121). В активе 1-го номера драфта-2021 13 очков (6 из 21 с игры), 12 подборов и 10 передач за 38 минут.
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