Жителей Новосибирской области призовут на военные сборы по указу Путина

За неявку в военкомат после получения повестки предусмотрены штрафы от 10 до 30 тысяч рублей.В соответствии с указом президента России в 2025 году жителей страны, пребывающих в запасе, призовут на военные сборы для совершенствования военной подготовки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Ещё один удар по курянам. И снова чиновничий беспредел. Хинштейн не сдержался: "Ничто скрывать здесь никто не намерен"
- Россия разносит базы противника в Харьковской области новым оружием. В США уже возмущены: "Это кошмар ВСУ"
- Первый ответ Москвы Азербайджану, скандал на "Соловьёв LIVE", большая угроза на Курщине: Сводка событий за 8 февраля
Свежие комментарии