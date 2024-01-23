Битва растений в бутылке: 7 месяцев

Галина

У меня на подоконнике живёт будра вариегатная, так, как в нашем климате она не зимует. К декабрю она у меня имела жалкий вид, поэтому я сделала ей мини-тепличку из п/э пакета, ни на что особо не надеясь. И сейчас, к концу января, на удивление пышно разрослась в замкнутом пространстве.