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Битва растений в бутылке: 7 месяцев

Битва растений в бутылке: 7 месяцев

﻿﻿Для тех, кто не читал предыдущий пост: В середине лета я посадила 15 видов растений и мох в 30-литровую бутыль.

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Комментарии
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Галина
У меня на подоконнике живёт будра вариегатная, так, как в нашем климате она не зимует. К декабрю она у меня имела жалкий вид, поэтому я сделала ей мини-тепличку из п/э пакета, ни на что особо не надеясь. И сейчас, к концу января,  на удивление пышно разрослась в замкнутом пространстве.
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