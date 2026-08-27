Cell Reports Medicine: свет оттенка индиго предотвращает близорукость

Ученые выяснили, что свет особого сине-фиолетового оттенка — индиго — способен предотвращать развитие близорукости, и предположили, что переработка домашнего освещения могла бы снизить рост миопии у детей.
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