Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Марик» — фильм о том, как нам всем возвращаться с войны: военкор Коц ответил критикам, которые поставили на этом кино крест

«Марик» — фильм о том, как нам всем возвращаться с войны: военкор Коц ответил критикам, которые поставили на этом кино крест

На эту премьеру я не мог не пойти. Сам же «впрягся» за сериал, когда его поразительно цинично для текущего исторического момента… даже не засудили.

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