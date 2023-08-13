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Давидович-Фокина о поражении от Де Минаура: «Постоянно опаздывал, ноги не работали. Очень тяжелый день»

Он проиграл Алексу де Минауру – 1:6, 3:6. «Я не очень доволен своим уровнем. Постоянно опаздывал, ноги не работали.

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