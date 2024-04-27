Арестович допустил, что миллион украинцев за границей готовы получить российское гражданство Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович* допустил, что, если бы Россия раздавала российские паспорта тем, кому отказала Украина, миллион украинцев за границей выстроился бы в очередь за ними.