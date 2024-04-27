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Арестович допустил, что миллион украинцев за границей готовы получить российское гражданство

Арестович допустил, что миллион украинцев за границей готовы получить российское гражданство

Арестович допустил, что миллион украинцев за границей готовы получить российское гражданство Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович* допустил, что, если бы Россия раздавала российские паспорта тем, кому отказала Украина, миллион украинцев за границей выстроился бы в очередь за ними.

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