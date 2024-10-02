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После Ливана Израиль ударит по Турции: Эрдоган выступил с предупреждением - как раньше не будет

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с предупреждением. По его мнению, Израиль ударит по Турции после Ливана.

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