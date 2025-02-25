Путин: Рейтинг Зеленского вдвое уступает экс-главе ВСУ Залужному

Президент России Владимир Путин сравнил рейтинги украинского лидера Владимира Зеленского и экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, подчеркнув, что рейтинг Зеленского вдвое ниже, а также обвинил его в уклонении от мирных переговоров.