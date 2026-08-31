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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илья Протас – лучший проспект «Вашингтона» по версии сайта НХЛ. Коул Хатсон – 2-й, Кристалл – 3-й

Официальный сайт НХЛ опубликовал топ-5 лучших проспектов « Вашингтона ».  Его возглавил 20-летний белорусский форвард Илья Протас , ставший лучшим новичком АХЛ в прошлом сезоне.

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