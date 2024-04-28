Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Алиев заявил Блинкену о начале демаркации границ с Арменией

Алиев заявил Блинкену о начале демаркации границ с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев входе телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о начале демаркации границ с Арменией.

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