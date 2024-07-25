Мишустин пожелал Турчаку успехов на предстоящих выборах

ГОРНО-АЛТАЙСК, 25 июл — РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин пожелал временно исполняющему обязанности главы Республики Алтай Андрею Турчаку успехов на предстоящих в сентябре выборах руководителя региона.
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