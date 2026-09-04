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Астрономы обнаружили три популяции звезд в скоплении NGC 7419

Астрономы обнаружили три популяции звезд в скоплении NGC 7419

Астрономы провели комплексное исследование молодого открытого скопления NGC 7419, расположенного в направлении рукава Персея.

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