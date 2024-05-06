Тренер ФК Орел прокомментировал вторую к ряду победу

Главный тренер ФК «Орел» Евгений Поляков остался доволен матчем 5-го тура в Пензе. На послематчевой пресс-конференции тренер орловцев отметил, что в первых матчах футболисты адаптировались под уровень Второй лиги, а теперь готовы двигаться дальше.