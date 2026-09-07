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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локомотив» отдаст 22-летнего Салтыкова в аренду «Крыльям Советов» («Чемпионат»)

Вингер « Локомотива »  Никита Салтыков  перейдет в « Крылья Советов » на правах аренды. Об этом « Чемпионату » сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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