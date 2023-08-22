Назван следующий шаг СВО. Элитам приготовиться

Meerflieger

"...Граждане России, участвовавшие в опросе исследовательской группы Russian Field по заказу Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), назвали худшими правителями России двух политиков - Бориса Ельцина и Михаила Горбачёва. При этом наиболее уважаемыми правителями стали Пётр I и Екатерина II..."(с) Надо полагать гомики из Russian Field Сталина в опросный лист не включили... Или заказчики не дали... 🤔😃