Спецоперация на Украине должна ликвидировать катастрофические последствия 1991 года. Истоки нынешней ситуации надо искать в перестройке 80-х и либеральных реформах 90-х.
Назван следующий шаг СВО. Элитам приготовиться
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Meerflieger
"...Граждане России, участвовавшие в опросе исследовательской группы Russian Field по заказу Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), назвали худшими правителями России двух политиков - Бориса Ельцина и Михаила Горбачёва. При этом наиболее уважаемыми правителями стали Пётр I и Екатерина II..."(с) Надо полагать гомики из Russian Field Сталина в опросный лист не включили... Или заказчики не дали... 🤔😃
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