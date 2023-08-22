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Назван следующий шаг СВО. Элитам приготовиться

Назван следующий шаг СВО. Элитам приготовиться

Спецоперация на Украине должна ликвидировать катастрофические последствия 1991 года. Истоки нынешней ситуации надо искать в перестройке 80-х и либеральных реформах 90-х.

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Meerflieger
&quot;...Граждане России, участвовавшие в опросе исследовательской группы Russian Field по заказу Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), назвали худшими правителями России двух политиков - Бориса Ельцина и Михаила Горбачёва. При этом наиболее уважаемыми правителями стали Пётр I и Екатерина II...&quot;(с) Надо полагать гомики из Russian Field Сталина в опросный лист не включили... Или заказчики не дали... 🤔😃
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