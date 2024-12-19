Совсем копейки: названа средняя сумма выданного в ноябре кредита

###abc-test="news_cta-list_inc021_page_core"###Средний размер потребительского кредита опустился в ноябре до самого низкого уровня с начала 2024 года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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