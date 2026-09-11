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Царьград

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12 сентября в Челябинске простятся с Андреем Косиловым

12 сентября в Челябинске простятся с Андреем Косиловым

12 сентября в Челябинске состоится прощание с Андреем Косиловым, бывшим первым заместителем губернатора и экс-руководителем агрохолдинга "Равис".

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