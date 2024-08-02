Рецепт салата, который поможет кишечнику и снизит холестерин, раскрыл кардиолог Жито

Легкий овощной салат — это идеальное блюдо для жарких дней. В нем содержится много клетчатки, которая хорошо насыщает, к тому же овощи прекрасно усваиваются и не перегружают организм, что немаловажно для хорошего самочувствия.
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